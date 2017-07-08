Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi ve Kuşadası EKODOSD’un birlikte organize ettiği “Milli Parkın, Dilek Yarımadası Bölümünün Sınırlarının Genişletilmesi Çalıştayı” Kuşadası Korumar Hotel’de yapıldı. Çalıştaya, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü O.İ. Şube Müdürü Arif Fidandam, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Aktkan, Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcisi H. Basri Özçakan, Kuşadası Orman İşletme Şefi Volkan Aydın, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer, Davutlar Muhtarı Fikret ARICI, Güzelçamlı Muhtarı Mümin Altıntaş, EKOİZ Çevre Şirket Müdürü Murat Doğan ve Güzelçamlı Panionion Kültür ve Yaşam Derneği Süleyman Ethem ÖZ ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda; Doç. Dr. Aziz Avcı Dilek Yarımadası Amfibi ve Sürüngen Çeşitliliği, Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat Dilek Yarımadası Orman Ekosistemi, Prof. Dr. Ali Çelik Dilek Yarımadası Bitki Çeşitliliği, Doç. Dr. Ortaç Onmuş Dilek Yarımadası Kuş Türleri ve Yaban Hayatı, Prof. Dr. Zeynep Mercangöz Kurşunlu Manastırı, Yrd. Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ Dilek Yarımadası Taşıma Kapasitesi-Ekoturizm Potansiyeli, Ziyaretçi Yönetimi, Doç. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu Alternatif Turizm Faaliyetleri için Dilek Yarımadası’nın Önemi konularında sunum yaptı. Çalıştayın ilk bölümünde farklı meslek disiplinlerinden uzmanlar, Dilek Yarımadası ve genişletilmesi için önerilen alanların doğal ve kültürel kaynak değerleri ile kendi alanlarıyla ilgili bilgileri aktardı.

Gün boyu süren Milli Parkın, Dilek Yarımadası Bölümünün Sınırlarının Genişletilmesi Çalıştayının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde ise şu görüşlere yer verildi:

"Genişletilmesi önerilen alan Milli Park ile ekolojik ve coğrafi açıdan devamlılık arzetmektedir. Genişletilmesi önerilen alan koruma statüsü kazanır ise, ilk defa bir Milli Parkta, üç bitki coğrafyasına ait bitkiler bir arada bulunmuş olacaktır. (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz Bitki Coğrafyası) Sadece 10-15 kilometrelik bir alan içerisinde, farklı bitki coğrafyası ve bu coğrafyalara özgü fauna türlerini görmek mümkün olacaktır. Genişletilmesi önerilen alan, Dilek Yarımadası’nı, Söke Ovası’ndaki azmaklar vasıtasıyla Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları’na bağlaması nedeni ile bütüncül bir ekolojik koridor oluşmasını sağlayacak ve ülkemiz için ilk örneklerden olacaktır. Kurşunlu Manastırı ve çevresindeki arkeolojik değerlerin, genişletilmesi önerilen alan içerisinde kalması nedeniyle tarih ve kültürel mirasımızı zenginleştirecektir. Böylelikle söz konusu kültürel varlıklar, Milli Parkın koruması altına girecektir. Genişletilmesi önerilen alanda özel şahsa ait araziler bulunmamaktadır. Önerilen yerin tamamı ormanlık alandır. Söz konusu önerilen alanın Milli Parka dahil edilmesi ile ülkemizin uluslararası alandaki algısını pozitif yönde etkileyecektir. Bununla birlikte alanda ekoturizm faaliyetlerinin gelişebilmesi için kaynak değerleri artmış olacaktır.

Yapılan çalıştayın sonuç bildirgesi ilgili kurumlara gönderilecek olup, çalıştayın devamının gerçekleştirilmesi için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden talep edilecektir."