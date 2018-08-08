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08 Ağustos 2018 11:42

Dilek Yarımadası’nda ormanla iç içe plaj keyfi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı’da bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı, ormanla iç içe koyları, doğal bitki örtüsü, kanyonu ve bünyesinde bulunan hayvanlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dilek Yarımadası’nda ormanla iç içe plaj keyfi

08 Ağustos 2018 11:42


2018 yılının ilk yedi ayında 200 bin araç ve 600 bin kişinin ziyaret ederek rekor kırdığı Dilek Yarımadası Milli Parkı’na olan ilgi her geçen gün artıyor. Ormanla iç içe plaj keyfi yaşamak isteyenler, milli parkta iğne atsan yere düşmez görüntüler oluşturuyor. Kavurucu sıcaklarla Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yoğunluk hat safhaya ulaştı. Milli parkta yer bulabilmek için sabah 06.00’dan itibaren uzun kuyruklar oluşturan tatilciler, milli parkın Türkiye’nin en güzel yerlerinin başında geldiğini belirterek, "Burada tatil yaparken tam anlamıyla dinleniyor insan. Doğal güzellikler, deniz, kum, güneş ne ararsanız var" dediler.



Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından biri


1996 yılında milli park ilan edilen ve toplam 10 bin 985 hektarlık yüzölçüme sahip olan Dilek Yarımadası, fauna ve florasıyla Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alıyor. Dilek Yarımadası, Akdeniz Flora Bölgesi elementleri ve Avrupa Sibirya Flora Bölgesi elementleri içermesi bakımından önem taşıyor. Bu benzersiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından "Flora Biogenetik Rezerv Alanı" kabul edildi.


Dilek Yarımadası sahilleri Türkiye’de en temiz ve doğal kıyılarından birisi. Bölgedeki sahiller Avrupa’nın en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz fokları için de doğal bir yaşam alanı oluşturuyor. Dünyada toplam 500 adet kalan Akdeniz foklarının yaklaşık 100 tanesinin Anadolu kıyılarında olduğu belirlendi. Dilek Yarımadası’nın güney kıyılarındaki mağaraların halen Akdeniz fokları tarafından kullanıldığı araştırmacılar tarafından tespit edildi.


Temiz denizi ve yemyeşil ormanlarından yararlanmak için yıl boyu ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bunların yanında cip safari, at safari ve çeşitli parkurlarda botanik turları düzenleniyor.




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