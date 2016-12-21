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21 Aralık 2016 21:24

Din Bir-Sen Başkanı Özdemir, Aydın’da ziyaretlerde bulundu

Din Bir-Sen Başkanı Özdemir, Aydın’da ziyaretlerde bulundu

21 Aralık 2016 21:24

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı ve beraberindeki heyet Aydın’nın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kuru, Din Bir Sen Aydın İl Başkanı Raşit Duman ve Din Bir Sen Soma İlçe Başkanı M. Fatih Uzunoğlu Aydın’da çeşitli ilçelerde din görevlileri ile bir araya geldi. Din görevlilerine seslenen DİN BİR SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir; İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlara değinerek İslam’ın son kalesi olan Türkiye’nin bu kirli oyunlardan daha da güçlenerek çıkacağını dile getirdi. Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Özdemir, FETÖ gibi terör unsurlarının devletin her kademesinden ve özellikle Diyanet gibi leke götürmeyen bir kurumdan tamamen temizlenmesinin gerektiğini sözlerine ekledi. Özdemir, “Toplumun büyük kesimi bu örgüt tarafından maalesef zehirlenmiştir. 15 Temmuz gecesi her türlü ağır silahlarla devleti ve bu milleti yok etmeye çalışan hainleri silahlı olmamasına rağmen imanıyla tankların önüne göğsünü siper eden bu millet önlemiştir” ifadelerini kullandı.
DİYANETİN ÖNEMİNİ VURGULADI
Bozdoğan, Nazilli, Didim ve Kuyucak İlçe Müftülüklerinde din görevlileri ile bir araya gelen Özdemir, ümmetin dirilişinin diyanetin dirilişi ile mümkün olacağını vurguladı. Heyet Bozdoğan Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal Ekşi’yi makamında ziyaret ettikten sonra Aydın’dan ayrıldı.



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