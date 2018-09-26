Diş hekimi adaylarına oryantasyon programı

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programı, Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) toplantı salonunda gerçekleşti. Programa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Diş Hekimliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Işıl Sönmez, Dr. Öğretim Üyesi Gül Dinç Ata ve fakülteye yeni başlayan öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Fakültenin olanaklarından bahseden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan “Türkiye'nin en iyi diş hekimliği fakültelerinden birinde eğitim alacaksınız. Üniversite olarak yeni ve farklı fikirlere açığız. Bu konuda hocalarınıza ya da sosyal medya aracılığıyla bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ADÜ Ailesine hoş geldiniz” diyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Bircan'ın konuşmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Gül Dinç Ata, ADÜ ve Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgiler vererek, üniversitenin imkanlarını ve sosyal faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.