Diva-Sen’den kara propagandaya sert tepki

Sendika Başkanı Necmettin Tufan, Müslümanların bu tür yerlerden alışveriş yapmamasını tavsiye etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diva-Sen Aydın İl Başkanı Necmettin Tufan, “Yıllarca, sözüm ona medeni batının algı oyunlarına teslim olan İslam alemi, yine alçak bir ’kara’ propagandanın dümen suyuna sokulmak istenmektedir. En acı olanı da malum arsızlığın, bu memleketin imkanlarıyla semiren alışveriş merkezlerince sürdürülüyor olmasıdır. ’Kara Cuma’ algısıyla Müslüman toplumun kutsallarına yeniden saldıran aşağılık akımı şiddetle lanetliyor, müfsitlerin amacına hizmet eden bazı alışveriş merkezlerini de esefle kınıyoruz” dedi.

“Alışveriş yapmayın”

Herkesi bilinçli ve şuurlu olmaya çağıran Diva-Sen Aydın Şube Başkanı Necmettin Tufan, “Kamuoyunu, gözünü para hırsı bürümüş bu tür yerlerden alışveriş yapmamaya davet ediyoruz. Kara düşünceli kahpe Batı’nın, kokuşmuş fikrini sevmeyeceğiz” diye konuştu.