Diyetisyen Başar’dan kış önerileri

İklimsel özelliği dolayısıyla kış mevsiminde günlük yaşanan ısı farkları nedeniyle Aydınlıların gribe daha çok yenik düştüğünü belirten Diyetisyen İrem Başar, “Buna karşın da Aydın’da yetişen pek çok sebze ve meyve gribe karşı kalkan olarak kullanılabilir. Aydınlıların bol bol, incir, zeytin, zeytinyağı pekmez, narenciye ve mevsimsel sebze ve meyveleri yemeyi ihmal etmesin” dedi.

Kış aylarıyla birlikte günlerin kısalıp gecelerin uzaması ve kapalı alanlarda daha çok zaman harcanması gibi faktörlerin, hareketsizliği de beraberinde getirdiğini belirten Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, “Kış aylarını sağlıklı geçirebilmek için sofranızdan Aydın’ın milli meyvesi incirin yanında mevsimsel meyveleri eksik etmeyin. Elma, portakal, mandalina, havuç, nar, ayva gibi meyveleri bol bol tüketin” dedi.

Meyvelerin yanında ısırganotu, ıspanak, lahana, karnabahar gibi sebzelerin de tüketilmesini öneren Başar özellikle ıspanağın sadece demir yönünden değil C vitamini yönünden de oldukça zengin olduğunu söyledi.

“Soğan ve sarımsak doğal antibiyotik”

Pek çok kişinin kokusu nedeniyle uzak durduğu soğan ve sarımsak tüketiminin kesinlikle ihmal edilmemesini öneren Diyetisyen İrem Başar, “Soğan ve sarımsak doğal birer antibiyotik özelliği taşımaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Soğanı, eğer herhangi bir mide rahatsızlığı yoksa çiğ tüketmek daha sağlıklıdır. Aynı zamanda kandaki şeker seviyesini düşürdüğü için şeker hastaları için de önemli bir besindir. Cilt hastalıklarında da yarar sağlar ve kalp sağlığı için de vazgeçilmez bir yiyecektir. Sarımsak da tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur, kanı temizler ve kabızlığı önler” diyerek soğan ve sarımsağın da bolca tüketilmesini önerdi.