Doğa harikası mesire alanına görkemli açılış

6 dönüm araziyi kapsayan İmamköy Mesire Alanı, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Renklerin dilini, doğanın güzel sesini ve akan kaynak suyun harika tınısının işitebileceği, doğa harikası İmamköy Mesire Alanı’nın açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, CHP Aydın eski İl Başkanı Bayram İnci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yeşili bol olan mesire alanı, mevsimin değiştirdiği bitki örtüsüyle doğaseverler için görsel bir şölen sergilerken ortasından akan su ile seyrine doyumsuz bir doğa harikası oluşturarak, güzelliğiyle de dikkatleri üstüne çekiyor. Seyrine doyumsuz bir manzara keyfi de yaşatan İmamköy Mesire Alanı açılışında konuşan İmamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Direk sözlerine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a ve tüm belediye personeline teşekkür ederek başladı. Muhtar Direk, “ Köhne halde olan İmamköy Mesire Alanı’nı Efeler Belediyesi yeniden düzenleyerek hizmete açtı. İmamköy ve Gölcük mahalleleri olarak, her zaman her yerde Sayın Başkanımızın yanındayız. Başkanımız, az zamanda mahallelerimize çok hizmetler vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Kendisi, hep halkımızla, muhtarlarımızla iç içe çalışmıştır ve onlardan hiçbir zaman kopmamıştır. Tüm bu hizmetlerinden dolayı Başkan Mesut Özakcan ve personeline İmamköy Mahallesi halkı adına teşekkür ediyorum. Burada herkesin huzurundan acil olarak Başkanımızdan bir isteğimizi daha dile getirmek istiyorum. Sayın Başkanım, yapımı devam eden ve acil ihtiyaç haline gelen düğün salonunun da bir an önce tamamlanmasını talep ediyorum. İmamköy Mesire Alanı’mızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ülkemizin her köşesinin ayrı güzelliklere sahip olduğunu vurgulayan ve mesire alanının doğal güzelliğinden bahseden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “İçerisinde bulunduğumuz bu alanın yukarısında geçmişte Bizans ve Roma dönemlerinden çok önemli tarihi eserlerin var olduğu, yine bu alanın sağlık termal anlamında ılıca olarak kullanılan bir merkez olduğu biliniyor. Geçmişte ılıca oluşu dolayısıyla var olan sıcak su kaynakları halen daha akmaya ve kullanılmaya devam ediyor. Biz bu termal kaynakların da araştırmasını yaptık. İzmir Valiliği Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarında gerekli tahlilleri de yaptırdık. Sıcak su kaynağı içinde yararlı mineraller var. Sağlık açısından da buradan yararlanabiliriz. Uzun yıllardan bu yana terk edilmiş, mezbelelik halde hatta çöplük halde diyebileceğimiz bir konumda olan bu güzel doğa harikasını halkımızın, hizmetine açmak üzere gerekli restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Aydın’da insanların gidip nefes alacağı, serinleyeceği ve huzur bulacağı çok fazla mekan ve alan maalesef yok. Aydın halkını tüm bunları yaşamak için İmamköy Mesire Alanı’na davet ediyorum.Mesire alanımızın İmamköy mahallemize, Aydın halkımıza hayırlı olmasını diliyor, herkese sağlık, esenlik, yürekten saygı ve sevgilerini sunuyorum“ ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan konuşmasını Nazım Hikmet’in ‘Bu Memleket Bizim’ şiirini okuyarak tamamlarken ardından sergilenen halk oyunları ve dans gösterileri coşkulu anlar yaşattı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile protokol üyeleri birlikte mesire alanının açılış kurdelesini keserken, açılışa katılanlara belediye tarafından etli pilav ile keşkek ikram edildi.