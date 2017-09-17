Doğada yaralı halde bulunan yaban tavşanının tedavisi yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğada yaralı halde yaban tavşanı olduğunu gören bir kişi Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü Nazilli Şefliğine ihbarda bulunarak yaralı hayvanın tedavi olmasını sağladı. Yaralı haldeki yaban tavşanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Nazilli Şefliği tarafından teslim alındı. Nazilli Şefliği görevlileri yaralı haldeki yaban tavşanını tedavisinin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi veterinerlik Fakültesine teslim ettiler. Yaban tavşanının tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü Nazilli Şefliği tarafından yapılan açıklamada, “ Yabani tavşanların boyu 70 cm civarında, canlı ağırlıkları 2-7 kg arasında değişir ve 10 cm civarında kuyrukları vardır. Otluk, ormanlık ve açık arazilerde, sulak alan çevrelerinde ve dağlarda yaşarlar. Genellikle ot ile beslenen bu hayvan yılda 1-2 kez yavrular. Gebelik süreleri 40-42 gün süren yabani tavşanlar bir batımda 3-6 arasında doğururlar.

Nazilli ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Tavşan bulan kişiler tarafından Nazilli İlçesindeki veteriner hekimlere muayene ettirilmiş ve sağ arka ayağında açık kırık olduğu, 48 saat içerisinde işlem yapılması gerektiği şahsa söylenmiştir. Şefliğimize ulaşan vatandaşımızdan teslim alınan tavşan gerekli tedavinin yaptırılması amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine ulaştırılmıştır.

Veterinerlik Fakültesinde tedavi süreci başlatılan tavşan rehabilitasyon sürecinin ardından veteriner hekimlerce yapılacak tür tespiti doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.