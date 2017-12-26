Aydın’ın Karacasu ilçesinde Diyanet İşleri personelinin cenaze yakınlarından yüksek tutarda para talep ettiklerini yönündeki ihbar üzerine soruşturma açan İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Karacasu İlçe Müftülüğünde görev yapan 56 din görevlisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği 40. Maddesine göre imamların görevleri arasında “Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hizmeti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak” ifadesi yer aldığını hatırlatan Büyüknalçacı, şikayete konu olan din görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek diğer din görevlilerini uyardı.

Şikayete konu olan din görevlisine gerekli soruşturma yapılmasına saygı duyduklarını ancak bir görevlinin görev kusuru üzerinden tüm din görevlilerinin töhmet altında bırakılmasının doğru olmadığını savunan Aydın Diyanet Sen Şube Başkanı Sait Süleyman Doğan, “Bu ülkede bazı kesimler tarafından din görevlileri maalesef tartışma ortamına taşınmak isteniyor.

Din görevlileri bu mesleği hiç bir maddi beklenti içerisine girmeden yapmaktadır. Bizler cenazelerde düğünlerde kısacası halkımızın acı ve tatlı her gününde yanında bulunmayı bir ödev ve görev biliyoruz. Din görevlisinin toplumdaki itibarı ve sorumluluğu sanki bazılarını rahatsız ediyor gibi. İçinde bulunduğu ağır psikolojik baskıya ve eleştiriye rağmen kalp kırmayan gönül yıkmayan din görevlilerini basına yansıdığı şekilde rencide eden bu durumu asla kabul etmiyoruz. Kişinin yapmış olduğu bir hata ve yanlış kişiyi bağlar. Bu işe emek vermiş, görevini hakkıyla yerine getirmiş ve getirme gayreti içinde olan tüm din görevlilerinin münferid bir olaydan yola çıkılarak aynı suça ortakmış gibi muameleye tabi tutulmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Din görevlileri Bayan Kaymakam tepki gösterdi

Kaymakam Büyüknalçacı’nın din görevlileriyle gerçekleştiği toplantıda sergilediği tutum ve sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu kaydeden Doğan, “15 Temmuz hain darbe girişiminde okudukları ezan ve salalar ile insanların milli duygularını harekete geçirip ülkemizin birlik ve beraberliğini koruyan, toplumun huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeyip gece gündüz çalışan din görevlilerine sert ifadelerde bulunmak hakkaniyete, amir memur ilişkisine uygun düşmemiştir. Gönül isterdik ki rahatsızlık duyulan bu durum din görevlilerinin amiri konumunda olan Müftülerimizle görüşülsün ve müftülerimiz aracılığıyla varsa bir yanlış giderilsin. Topluma mal olacak şekilde din görevlilerinin mazur duruma düşürülmesini esefle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.