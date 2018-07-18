Efeler Belediyesi ekipleri belirlenen iş programı dahilinde muhtarlık binalarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak Doğanköy ve Pınardere Mahalle Muhtarlıklarını bakıma alan ekipler, muhtarlıkların tüm tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Tadilat işlemleri sonunda boya ve badana yaparak muhtarlıklara yeni bir görünüm kazandırıldı. Muhtarlıkların alt katlarında yer alan belediyeye ait mahalle kahvelerini de yenileyen Efeler Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşların da beğenisini kazandı.

Mahallelerindeki çalışmalardan dolayı vatandaşlar adına Efeler Belediyesi’ne teşekkür eden Doğanköy Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Hortum ve Pınardere Mahalle Muhtarı İsmail Ganim, "Muhtarlıklarımız ve mahalle kahvelerimiz çiçek gibi oldu" dedi.

Tüm mahallelere eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan belirlenen iş planı doğrultusunda belirlenen muhtarlıkların bakım ve onarımdan geçirileceğini kaydetti.