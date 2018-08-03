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03 Ağustos 2018 12:38

Doktora saldırıda ihmali olan gardiyanların görev yeri değiştirildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Açık Cezaevinde mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu bir doktorun yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Doktora saldırıda ihmali olan gardiyanların görev yeri değiştirildi

03 Ağustos 2018 12:38


Aydın Açık Cezaevi’nde önceki günlerde meydana gelen olayda, revirde muayene olmayı ret eden 36 yaşındaki mahkum Erkan A., kendisini hastaneye sevk etmeyen Dr. Yunus Emre Baba’yı bıçaklayarak firar etmişti. Hayati tehlikesi bulunamayan Dr. Baba, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kapalı cezaevinde meydana geldiği ve saldırıda döner bıçağı kullanıldığı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Doktor ile tartıştıktan sonra görevliler tarafından muayene odasından çıkartılan hükümlü, yaklaşık 1 saat sonra doktor diğer muayeneleri bitirip cezaevinden ayrıldığı sırada bıçakla saldırarak doktoru hayati tehlike araz etmeyecek şekilde 4 yerinden bıçaklamıştır. Firari hükümlünün yakalanması için özel ekip oluşturulmuş ve Cumhuriyet Başsavcıvekili soruşturma için görevlendirilmiştir. Olaydan sonra yapılan sayım ve aramalarda zimmetli bıçakların eksik olmadığı tespit edilmiş, hükümlünün bıçağı nereden temin ettiğine dair bu konuda ihmali olan personelle ilgili idari soruşturma başlatılmış ve görev yerleri değiştirilmiştir. Basında yer alan bazı ifadelerin aksine olay kapalı cezaevinde olmamış ve döner bıçağı kullanılmamıştır. Konuyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir” denildi.




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