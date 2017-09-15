Dolandırdıktan yarım saat sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kendini polis olarak tanıtan Y.K Aydın’ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2260 sokakta ikamet eden F.A’yı dolandırarak ait 5 adet bilezik, 1 adet küpe, 1 adet altın tektaş yüzük ve 1 adet altın seti alarak bölgeden uzaklaştı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili yapılan ihbare üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından şüpheli Y.K’nın yakalnması için çalışma başlatıldı. Olaydan yarım saat sonra şüpheli Y.K’nın üzerindeki ziynet eşyalarını paraya çevirebileceğini düşünen ekipler hükümet Bulvarında bulunan kuyumcular çarşısında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Şüpheli Y.K yaşanan kovalamaca sonucu Doğu Gazi Bulvarı Ramazan Paşa Camii civarında yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında mağdur F.A’dan almış olduğu 5 adet altın bilezik, 1 adet altın küpe, 1 adet altın tektaş yüzük ve 1 adet altın set eksiksiz olarak elde edildi. Şahıs Adli Makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce Isparta’da benzer yöntemle bir dolandırıcılık olayını da gerçekleştirildiği tespit edildi.