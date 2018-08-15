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15 Ağustos 2018 08:58

Domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Son yıllarda düşük fiyatlar nedeniyle emeklerinin karşılığı almakta zorlanan domates üreticisi bu sezon altın yılını yaşıyor.

Domates üreticisinin yüzünü güldürdü

15 Ağustos 2018 08:58

Yetiştirme zamanında yağışlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren domates üreticisi domatesin kilogram fiyatı 2 TL’nin altına düşmeyince altın bir yaşadı.


Yazın sofraların demirbaşı haline gelen ve en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olan domatesten bu yıl yüzlerinin güldüğünü belirten Acarlarlı üreticilerden Oktay Köken, “Bu yıl mevsim şartları nedeniyle rekoltede yaklaşık yüzde 30-35 oranında düşüş oldu. Ancak fiyatlar yaklaşık 3-4 kat arttı. Geçen yıl halde kilogramı 50 kuruşa sattığımız domates bu yıl 2 TL’ye gidiyor. Allah bereket versin bu yıl domates üreticisi olarak emeğimizin karşılığını aldık” diye konuştu.


Sofralık üretimin yanında salçalık domates fiyatının da geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttığını belirten üreticiler, en büyük sıkıntının bu sezon zamansız gerçekleşen yağışlar olduğunu belirttiler.




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