Dört tür için av sezonu kapandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı gereğince Aydın’da keklik, tavşan, tilki ve sansar türlerinde av yasaklarının başladığı bildirildi.

Bozdoğan Madran Avcılık Atıcılık Doğa Sporları ve Amatör Balıkçılık Kulübü Derneği Başkanı Akif Dalay, keklik, tavşan, tilki ve sansar avının 08 Ocak 2017 tarihinde sona erdiğini belirtti. Dalay; “Merkez Av Komisyonu kararı gereğince keklik, tavşan, tilki ve sansar avının yaban hayvanlarının üreme dönemlerine gelmesinden dolayı, bu hayvanların avlanması yasaklandı. Bundan sonra bu hayvanların avını yapanların tespit edilmesi durumunda, bu kişilere ceza uygulanacaktır. Avcılarımızın bu konuda duyarlı ve hassas davranmalarını rica ediyorum. Ayrıca domuz, güvercin, ördek ve çulluk avı ise 26 Şubat 2017 tarihinde sona erecektir.” dedi.