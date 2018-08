Dr. Baba’ya Türkiye’den destek yağıyor

Yunus Emre Baba’ya Türkiye’nin her yerinden destek yağıyor.

Aydın Açık Cezaevi’nde hastalandığını söyleyip revire gelen ve Dr. Yunus Emre Baba’dan hastaneye sevkinin yapılmasını isteyen hükümlü Erkan A, sevki yapmayacağını söyleyen hekimi yanında getirdiği bıçakla ağır yaraladıktan sonra firar etmişti. Atatürk Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan Dr. Baba’nın şiddete uğramasının ardından Türkiye’nin her yerinden doktora destek yağdı.

Adana’da görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Figen Demir Kardeş, kadın doktorlar ile birlikte hastanede Dr. Baba’yı ziyaretini sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Dr. Kardeş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Doktorlara şiddet uygulayanlara ağır cezalar verilmesini siyiyoruz” dedi.

Dr. Kardeş, sosyal medya paylaşımında “Biz bugün Dr. Yunus Emre Baba’nın yanındaydık. Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden kadın doktor arkadaşları olarak onun elini tutup acısını azaltmaya çalıştık. Acil ameliyat sonrası yoğun bakımda gözünü açıp ilk sözü "Anne baba çok üzgünüm, ben neden doktor oldum ki?" diyen Yunus Emre kardeşimiz; ‘Sen doktor oldun çünkü insanların acısının dindirilmesine, iyiliğe, güzelliğe, ‘yaşam’a ihtiyacı var. Doktor oldun çünkü senden şifa bekleyen binlerce minik kalp; ameliyatla hayata tutunacak binlerce ana-baba, ağrısı dindirilecek binlerce dede, nine, yarası sarılacak binlerce vatan evlâdı asker, polis; uzanabileceğin, sana ihtiyacı olan, yurdumun her yerinin binlerce güzel insanı var. Bu onurlu mesleğinde hastanla aranda geçen son acı olay bu olsun kardeşimi; bil ki yalnız değilsin, iyi ki hekimiz, iyi ki bir aradayız" diye mesaj verdi.