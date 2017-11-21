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21 Kasım 2017 10:07

DSİ’de yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Devlet Su İşleri 21.

DSİ’de yangın söndürme tatbikatı yapıldı

21 Kasım 2017 10:07

Bölge Müdürlüğünde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı.


Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ile 12937 sayılı Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmenlik gereği Müdürlüğümüz Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Acil Durum Planları Yangın Söndürme ekiplerinde görevli personellere yanma, yangın nedenleri, yangın önleme tedbirleri, yangın sınıfları, katı sıvı gaz yangınlarını söndürme teknikleri, yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında müdahale tarzları ile yangın söndürme cihazların kullanımı ve yangın tatbiki eğitimi verildi” denildi.




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