DSP'li Kıray istifa etti, Karakış meclise girdi

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Didim Belediye Meclisi'nin tek üyesi Mustafa Kıray, meclis üyeliğinden istifa etti. Kıray'ın yerine Şehriban Karakış, yeni meclis üyesi olarak meclis girdi.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerinde DSP'den 4. sıra Belediye meclis üyesi adayı olan Şehriban Karakış, 4,5 yıldır DSP'de meclis üyeliği yapan Mustafa Kıray'ın meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından meclise girdi. 2014 yılındaki yerel seçimlerinde Didim eski belediye başkanı Mümin Kamacı CHP'den aday gösterilmeyince, DSP'den aday olmuş ve seçimi kaybetmişti. Süreç içerisinde iki meclis üyesinin CHP'ye geçmesinin ardından DSP'li olarak tek başına kalan Mustafa Kıray ise 4,5 yıllık görev süresince tek başına mecliste yer almıştı. Kıray istifasını belediyeye sunduğu öğrenilirken, Kıray'ın yerine 4. sırada yer alan Meclis üyesi Şehriban Karakış'ın Ekim ayı meclis toplantısında yerini alması bekleniyor. Karakış'ın ise kısa süre sonra CHP'ye geçmesi de bekleniyor. Şehriban Karakış, 2009-2014 yılları arasında CHP'den 5 yıl Belediye meclis üyeliği yapmıştı.