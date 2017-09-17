DTO, Didim CHP’yi ziyaret etti

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı ve Meclis Üyesi Deniz Demir’den oluşan Ticaret Odası, CHP Didim İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Gökmen Karataş ve ilçe yönetiminden Filiz Korkmaz, Mehmet Erol, Fikret Doğan, Hasan Murat Garip, Özgür Uludağ ve Menşure Vardar Ticaret Odası heyetini misafir etti. Ticaret Odası heyeti parti temsilcilerine hastane, Akbük Kazıklı Milas Havaalanı Yolu ve Didim adına taleplerini içeren raporlar sundu.