Dükkan sahibinin kahrı ağır gelince, kendine yürüyen dükkan yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çilingir, anahtarcılık ve bileyicilik gibi çeşitli dallarda hizmet veren Sabahattin Karabarlas, dükkan sahibinin kahrını çekemeyince kendisi yürüyen dükkan yaptı. Zamanında kızdığı dükkan sahibine bugün kendisini büyük bir külfetten kurtardığı için teşekkür eden Karabarlas, “Kötü komşu ev sahibi yaparmış, bizim dükkan sahibi de beni seyyar da olsa kendi iş yerimin sahibi yaptı” dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir yakınından kiraladığı dükkanda yıllarca anahtarcılık yapan Sabahattin Karabarlas iş yerinin sahibi ile sorun yaşayınca hem 4 bin 500 liraya aldığı bir minibüs ile hem işyerine sahip oldu hem de işlerini genişletti. Eskiden sadece iş yerine gelen müşterilere hizmet veren Karabarlas, yeni tasarladığı yürüyen iş yeri sayesinde hem 7/24 hizmet veriyor hem de müşterinin ayağına gidiyor.

İş yeri sahibi ile sıkıntı yaşayıncaya kadar hiç böyle bir şey düşünmediğini belirten Sabahattin Karabarlas, “Yıllarca Nazilli'deki işyerimde çalıştım. Dükkan kiralıktı. Dükkan sahibi ile sorun yaşayınca bir süre düşündüm. Sonra 4 bin 500 liraya bir minibüs alıp kendi tasarladığım şekilde içini dizayn ettim. Minibüs park edildiğinde güzel bir dükkan haline geldi. Eskiden sadece dükkana gelenlere hizmet veriyordum. Şimdi köy köy ilçe ilçe dolaşıp herkese hizmet veriyorum. Dükkan sahibimin çıkardığı sorun sayesinde iş yeri kirasından kurtulduk” diye konuştu.