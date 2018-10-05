Dünya Barış Kupası, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başladı

Her yıl ekim ayının ilk haftasında Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş'ın başlama vuruşuyla başladı.

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Romanya'dan toplam 21 takım mücadele ediyor.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan başkanvekili Altıntaş, “Tüm takımlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu adına başarılar diliyorum. Turnuvanın sorunsuz bir şekilde geçmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sakatlık olmadan, hastalık olmadan iyi bir şampiyona yaşanmasını temenni ediyoruz ve şimdiden tüm takımlarımızı kutluyoruz” diye konuştu.

Zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne olan Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek final maçlarıyla tamamlanacak.