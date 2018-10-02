Dünya Barış Kupası Masterler Turnuvası Kuşadası'nda yapılacak

Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Artık geleneksel hale gelen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti (KKTC), Romanya gibi ülkelerden toplam 21 takım mücadele edecek. Bu yıl ilk kez 50 yaş üstü takımların da mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak. Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, 7 Ekim Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak.