Dünya Deve Güreşi Şampiyonluğu Aydın’da yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri”, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı’nda gerçekleştirildi. Dünya standartlarına uygun olarak hazırlanan arenada yaklaşık 160 deve kıran kırana güreşti. Havanın güzel olması ile arena tıklım tıklım doldu. Bayanların da yoğun ilgi gösterdiği alana Mehteran takımının marşları eşliğinde gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, izleyicilere karanfil dağıttı. Deve güreşlerine Başkan Çerçioğlu’nun yanı sıra protokol üyeleri, Aydın’daki ilçe belediye başkanları, Muğla, Denizli, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Ankara ve yurdun değişik illerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Festival havasında geçen güreşlerde kıran kırana güreşen develer izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak adlandırılan Aydın’da bu yıl 2’incisi düzenlenen ‘Dünya Deve Güreşi Şampiyonluğu’nda ise Vanlı Fikret ile Kılınçbey karşılaştı. Müsabakada rakibini yenen Kılınçbey, Dünya Şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyesi Şampiyonluk Kupası’nda ise Topuklu Efe ile Buhara karşılaştı. Buhara ile Topuklu Efe güreşlerini berabere tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, müsabakalarda dereceye giren pehlivan develerin sahiplerine kupalarını verdi. Çerçioğlu, aynı zamanda bir Yörük kültürü olan deve güreşlerinin tarihten bu yana devam ettiğini belirterek, çok güzel bir havada yoğun bir katılımla gerçekleştirilen güreşlere katılan vatandaşlara teşekkür etti.