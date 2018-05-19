Dünya gençlerinden Vali Köşger’e ziyaret

Yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden Aydın’a gelen gençler Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. yıldönümü kutlama programı çerçevesinde Romanya ve Macaristan’dan gelen 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan heyet Aydın Değişim Koleji öğrencileri ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret eden gençler daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret ettiler. Vali Köşger, gençlere çeşitli hediyeler verdi.

Proje Koordinatörü Ayşen Elalmış “Değişim Koleji olarak Romanya, Macaristan ve Bulgaristan ülkeleri ile birlikte yaptığımız ’Gençlerin Gözünden Kültürel Miras’ projesi kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı Romanya ve Macaristan’dan gelen öğrencilerimizle birlikte kutladık. Çeşitli spor, yöresel halk oyunları etkinlikleri ve gezi faaliyetleri ile dolu olan programda Aydınımızı da tanıttık. Bunun yanında projenin amacı 19 Mayıs’ın anlam ve önemi ile tarihsel boyutunu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak, genç nesiller arasında farklı kültür ve milletlere karşı olan önyargıları yıkmak ve kültürler arası etkileşimi kuvvetlendirmektir. Bu kapsamda bizleri makamında kabul eden Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’e ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Bahameddin Karaköse’ye teşekkür ediyoruz” denildi.