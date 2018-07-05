Dünya Pamuk Komitesi’nden Türk pamuğuna övgü

Hazırlık kapsamında Nazilli’ye gelen Dünya Pamuk Komitesi yöneticileri, Türk pamuğuna övgüler yağdırarak, üretimde ve kalitede dünya ikincisi olan genetiği değiştirilmemiş tek pamuğun Türk pamuğu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Pamuk Tavsiye Komitesi yöneticileri, pamuk üretiminde dünya devi olan Amerika’dan Nazilli’deki enstitüye ziyarete geldi. 2020 yılında İzmir’de yapılacak olan Dünya Pamuk Araştırmaları Konferansı’na Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçıları Birlikleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ev sahipliği yapacağı belirtildi. Konferans öncesi hazırlıklarını sürdüren Komite Üyeleri, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünü gezerek Müdür Mustafa Koray Şimşek’ten bilgi aldı ve konferansla ilgili yapılacakları değerlendirdi.

Örnek enstitü

Uluslararası Pamuk Tavsiye Komitesi (ICAC) Teknik Bilgiler Bölümü Başkanı Keshav Kranthi, Türkiye’deki tek pamuk araştırma enstitüsü olan ve 84 yıldır faaliyetini sürdüren enstitünün çalışmalarının tüm dünyada örnek olduğunu belirtti. Kranthi ayrıca dünyadaki genetiği değiştirilmeden üretilen tek pamuğun da Türk pamuğu olduğunu, hem üretimde hem de verimlilikte dünya ikincisi olduğunu vurguladı.

ICAC İcra Direktörü Kai Hughes de 2020 yılında yapılacak olan konferansta ilk kez bir Türk bürokratın ev sahipliği yapacağını belirtti. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Koray Şimşek, ziyaret ve konferans hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya Pamuk Araştırmaları Konferansı 2020 yılında İzmir’de yapılacak. Ekonomi Bakanlığımız, Ege İhracatçıları Birlikleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliği yapıyor. Bu konferans bütün dünyadaki pamuk araştırmacılarını bir çatı altında yaptıkları çalışmaları dillendirilmesi açısından hem ülkemiz açısından hem de tüm dünya açısından çok önemli bir konferans. 2020 yılında bu konferansın başkanlığını bir Türk bürokratımız yapacak. Şu açıdan da çok önemli; tekstil sanayimiz çok güçlü, birçok katma değer üreten bir sanayi kurulu. Bu çerçevede tekstil sanayimizin, üretimimizin de reklamı yapılmış olacak. Önümüzdeki yıllardan itibaren gayri safi milli hasılaya daha fazla katma değer üretmesini beklemekteyiz. Dünyada genel anlamda genetiği değiştirilmiş pamuklarla üretim yapılmakta ama bizim ülkemizde genetiği değiştirilmemiş pamuk çeşitleriyle üretmeye devam etmekteyiz. Bu bizim için bir dezavantaj değil. Dünyada genetiği değiştirilmemiş pamukları üreten ülkeler arasında en yüksek verimi biz alıyoruz. Genel sıralamada ise çok iyi bir durumdayız" dedi.