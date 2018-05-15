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15 Mayıs 2018 13:23

Dünya turuna çıkan Amerikalı ve İngiliz turistler Kuşadası’na geldi

Dünya turuna çıkan Malta bayraklı Azamara Journey gemisi, 850 yolcusuyla Kuşadası’na geldi.

Dünya turuna çıkan Amerikalı ve İngiliz turistler Kuşadası’na geldi

15 Mayıs 2018 13:23


102 günlük dünya turu programı için Dubai Limanı’ndan çıkış yapan Azamara Journey isimli geminin 14. durağı Kuşadası Limanı oldu. Gemiden inen ve büyük çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz olan turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi turuna çıktı. Ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Turistlerin az bir bölümü de Kuşadası çarşılarında alışveriş yapmayı tercih etti. Dünya turuna devam edecek olan gemi akşam saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan ayrılacak ve 15. durağı olan Rodos Adası’na hareket edecek. Bu arada, Azamara Journey ile dünya turunun kişi başı ücretinin ise 100 ile 120 bin dolar arasında değiştiği belirtildi.




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