Dünya turuna çıkan İngiliz ve Amerikalı turistler Kuşadası’na geliyor

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Royal Caribbean’in en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 Mayıs Salı günü Kuşadası Limanı’na yanaşacak. Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, "Bu yıl Royal Caribbean’ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu ingiliz ve ABD’li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu” dedi.

Yolculara Efes’te klasik müzik konseri verileceğine de dikkat çekildi. Dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alan M/S Azamara Journey’in 181 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde olan geminin kişi başı fiyatlarının 5 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, gemide 2 yolcuya bir personelin hizmet verdiğini söyledi. Canıyılmaz, “Bu yıl Royal Caribbean’ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu İngiliz ve ABD’li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu. Şirketimizin 2019’da daha çok gemisi Türkiye’ye gelecek. Ancak 2020 yılı cruise sektörü için çok daha iyi olacak “ diye konuştu.