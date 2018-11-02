Dünyanın en eski notaları Kuşadası'nda yankılanacak

Aydın yakınlarında yer alan Antik Tralles kentinde bulunan ve Tralles'li Seikilos tarafından bir mezar taşının üzerine yazılmış, notalarıyla birlikte günümüze ulaşmayı başaran; dünyanın bilinen en eski müzik örneklerinden 2000 yıllık “Seikilos Epitaph”, Aydınlı ünlü besteci ve piyanist Evrim Demirel tarafından yapılan yorumlama ile Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası tarafından verilecek bir konserle Kervansaray'ın tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Ahmet Ümit'in “Ninatta'nın Bileziği” adlı eserini opera olarak besteleyen Doç. Dr. Evrim Demirel'in öncülüğünde yaşama geçirilen bir proje olan “Anadolu'nun Antik Sesleri” solistleriyle birlikte ücretsiz olarak düzenlenecek olan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası 4 Kasım Pazar günü saat 20.00'da gerçekleşecek.