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06 Ocak 2017 15:43

Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı, polis havaya ateş açtı

Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı, polis havaya ateş açtı

06 Ocak 2017 15:43

Kuşadası’nda dur ihtarına uymayan ve içinde bir kişi bulunan bir aracı kovalayan polis ekipleri havaya ateş açmak zorunda kaldı. Şüpheli aracı bırakarak yaya olarak kaçarken, polis ekipleri aramalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolundaki kontrol noktasında içindeki bir şahıstan şüphelenen polis ekipleri 35 ZNH 97 plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp hızla kaçan araç içerisinde uyuşturucu satıcısı olarak aranan bir zanlının bulunduğundan şüphelenen polis ekipleri ile ismi açıklanmayan zanlı arasında kovalamaca başladı. Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine aracı bırakan zanlı yaya olarak kaçmaya başladı. Araca el koyan polis ekipleri, sabıkalı bir uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen zanlının aranmasına devam ediyor.



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