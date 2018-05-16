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16 Mayıs 2018 21:34

Dur ihtarına uymayan şüphelinin 7,5 yıl hapis cezası çıktı

Kuşadası’nda polisin şüphe üzerine durdurmaya çalışması sonucu kaçmaya çalışan şüphelinin arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Dur ihtarına uymayan şüphelinin 7,5 yıl hapis cezası çıktı

16 Mayıs 2018 21:34


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler şüphe üzerine Ege Mahallesi Ümit Sokak’ta bir kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 24 yaşındaki H.A. isimli zanlı kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan araştırmada H.A.’nın Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.




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