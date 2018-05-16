Dur ihtarına uymayan şüphelinin 7,5 yıl hapis cezası çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler şüphe üzerine Ege Mahallesi Ümit Sokak’ta bir kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 24 yaşındaki H.A. isimli zanlı kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan araştırmada H.A.’nın Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.