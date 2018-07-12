‘Durmuş Ali Efe’ye yakışır mezar yapılacak

Milli Mücadele yıllarında üstün kahramanlıklar sergileyen Aydınlı kahramanların, gelecek nesillere daha iyi tanıtılması için yıllardır mücadele veren Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, bu kapsamda Durmuş Ali Efe’nin, mezarının anıt mezar şeklinde yapılması için çalışma başlattı. İlk etapta Durmuş Ali Efe’nin mezarını İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte inceleyen Uyguç, Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde konu ile ilgili olarak da bir açıklama yaptı. Toplantıya Aydın Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semra Şener, İncirliova Belediyesi Kent Belleği Koordinatörü Mehmet Akkaya ve basın mensupları katıldı. Uyguç, İncirliova Belediyesi’nin desteği ile Durmuş Ali Efe’ye yakışan bir mezar yapacaklarını belirtti.

“Sahip çıkmamız gerekiyor”

Aydın’a pek çok anıt kazandıran Uyguç, seçimle iş başına gelen ilk Efe’nin Durmuş Ali Efe olduğunu söyledi. Herkes tarafından sevilen ve güvenilir biri olan Durmuş Ali Efe’nin Erbeyli Mahalle Mezarlığında bulunan mezarını İncirliova Belediyesi’nin desteğiyle yaptıracaklarını dile getiren Uyguç, “Bu milleti kurtarmak için bu kişiler canlarını feda etmişler. Bunların mezarlarını ve anıtlarını yapmak bizim namus borcumuz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Seçimle iş başına gelen Durmuş Ali Efe milli mücadele döneminde büyük başarılar kazanmıştır. TBMM bu efeye yaptığı hizmetlerden dolayı İstiklal madalyası vermiştir. Daha sonra da Binbaşı rütbesiyle asker olmuştur. Daha sonra da maş bağlanmış ve ’Yaptıklarımı vatanım için yaptım’ diyerek maaşı almamıştır. Bu şahsiyetin de mezarını yapmak için uğraş verdim. O zamanlar Turizm İl Müdürü Nuri Aktakka bu işlere mani oldu. Artık bu mezarı İncirliova Belediyesi ile birlikte yapacağız. Şimdi sağ olsun İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin de desteğiyle Durmuş Ali Efe’ye yakışan bir mezar yapacağız” dedi.