Düşen uçaktaki cenazeler Karacasu'ya getirildi

Aydın'dan dün havalandıktan sonra irtibat kesilen ve bu sabah Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri Babadağ'ın zirvesine yakın bölgeden alınarak Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuş ve daha sonra düştüğü belirlenen uçağın enkazı Babadağ zirvesine yakın yerde bulunmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkililerinin durumu arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaklaşık 22 saat süren çalışmaların ardından uçağın enkazı Babadağ'da bulundu. Kayalık ve sarp arazinin yaklaşık 1800 metre rakımında bulunan uçak enkazındaki pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cansız bedenlerine ulaşıldı. TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağın düştükten sonra büyük bir kısmının yandığı görüldü.

Aydın, Denizli, İzmir ve Afyonkarahisar'dan gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu ulaşılan enkazda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından araçların ulaşabildiği noktaya kadar kurtarma ekipleri tarafından taşınan cenazeler, daha sonra AKUT'un arazi araçları ile Karacasu'ya getirildi.

Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cenazeleri ilk inceleme için Karacasu İlçe Devlet Hastanesi morguna alınırken, cenazelerin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.