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18 Temmuz 2018 13:06

Duyarlı şoför bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, halk otobüsü içinde bayılan bayan yolcu, güzergahından çıkıp korna çalan şehiriçi şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Duyarlı şoför bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

18 Temmuz 2018 13:06


Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri TOKİ-Adnan Menderes Üniversitesi güzergahında çalışan 09 M 0151 plakalı şehiriçi şoförü Özgür Karacan, yolculuk esnasında Kıbrıs Caddesi üzerinde midibüste bulunan genç bir bayanın rahatsızlandığını fark etti. Yanındaki yaşlı bir adamdan yardım isteyen bayan yolcu fenalaşarak bayıldı. Rahatsızlanan genç bayana otobüste bulunan diğer yolcular tarafından ellerine ve yüzüne su sürülerek yardım edildi. Otobüs şoförü Özgür Karacan bayanın acilen hastaneye götürülmesi gerektiğini fark etti. Otobüsü güzergahından çıkararak Aydın Atatürk Hastanesi istikametine doğru hızla hareket ettiren şoför Karacan, dörtlüleri yakıp korna çalıp diğer sürücülerden yol istedi. Kısa bir sürenin ardından hastane acili önünde otobüsü durduran Karacan, hastane görevlilerinden yardım istedi. Rahatsızlanan bayan yolcuyu otobüsten alan görevliler tedavisinin yapılması için hastaneye götürdü. Rahatsızlanarak baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye bırakan Karacan otobüste bulunan diğer yolcular ile birlikte güzergahına devam etti. bayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İnsan canının her şeyden önemli olduğunu belirten otobüs şoförü Karacan, “Güzergahta ilerlerken yolcunun birinin rahatsızlandığını gördüm. Güzergahımızın dışına çıkarak acile yetiştirdik. Sonradan tekrar arayıp sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Önce insanlık sağlık daha önemlidir” dedi.




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