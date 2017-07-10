Düz yolda takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

İzmir Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil düz yolda takla attı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Germencik istikametine seyir halinde olan Volkan K. Yönetimindeki 09 TC 343 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı. Önce refüje çarpan araç daha sonra yoldan çıkaran takla attı. Ters dönen otomobili görenlerin ihbarı olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, görgü şahitleri aracın çok hızlı olduğunu iddia ederek “Araç hızlı bir şekilde seyrediyordu. Birden yoldan çıktığını gördük. Başka araçlar tarafından sıkıştırılmış da olabilir” diye konuştular.