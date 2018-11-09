Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in 12. vefat yıl dönümü dolayısıyla DSP Didim ilçe teşkilatınca lokma hayrında bulunuldu.

DSP Onursal Genel Başkanı, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12. yılında Didim'de unutulmadı. DSP Didim ilçe başkanı Talat Yenipazar ve yönetimi, Ecevit için merkez camii önünde lokma hayrında bulundu. İlçe Başkanı Yenipazar, Ecevit'in Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden olduğunu belirterek, rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.