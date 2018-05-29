Ecza deposunda çıkan yangında ekipler zamanla yarıştı

Kısa sürede tüm binayı saran yangında ekipler zamanla yarıştı. Çok sayıda kişi yanan ilaçlardan çıkan dumandan dolayı zehirlenirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangına oksijen tüpleri ile müdahale etti.

Gece yarısı Efeler İlçe merkezi Girne Mahallesin’deki özel bir firmaya ait ecza deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangında yoğun duman tüm mahalleyi sardı. Ecza deposunda bulunan çalışanlar ve itfaiye ekipleri yanan ilaçlardan çıkan aşırı dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bölgeye sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ve sağlıkçılar dumandan etkilenenlere ilk yardım uyguladı. Aşırı derece kimyasala maruz kalanlar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın ecza deposunun bodrum katında başladığı belirtilirken, binada bulunan evcil hayvanları ve ilaçları kurtarmak için görevliler zamanla yarıştı.

Meraklı vatandaşların akın ettiği yangın yerinde toplanan kalabalık zaman zaman çalışmaları güçleştirirken polis ekipleri çevre emniyetini almakta güçlük yaşadı. Yangından çevreye yayılan dumanın kimyasal ve oldukça zararlı olduğu yönünde uyarı yapıldıktan sonra bölgeden ayrılmayan vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Aydın İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, İtfaiye Müdürü Murat Aktaş ve vardiyada olmamasına rağmen itfaiye çavuş ve erleri de yangını söndürmek için göreve geldi. Adeta zamanla yarışan itfaiyeciler mahalledeki bir adanın tamamına inşa edilmiş olan koskoca binadaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu belirtilirken yangında maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği belirtildi.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi.