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29 Mayıs 2018 00:25

Ecza deposunda çıkan yangının dumanı mahalleyi etkiledi

Aydın’da özel bir firmaya ait ecza deposunda çıkan yangının dumanı mahalleyi etkisi altına aldı.

Ecza deposunda çıkan yangının dumanı mahalleyi etkiledi

29 Mayıs 2018 00:25

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Aydın Efeler İlçe merkezinde bulunan Girne Mahallesin’deki özel bir firmaya ait ecza deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangında yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar dumandan etkilenerek zehirlendi. Yangından sonra İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 112 acil servis ekipleri de dumandan zehirlenen vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Söndürme ve dumandan etkilenen vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.




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