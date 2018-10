Eczacılar bu defa kendi dertlerine merhem oldu

Aydın Eczacı Odasının geleneksel hale getirdiği ‘Kültür ve Sanat Gecesi' bu yıl gecikmeli olarak yapıldı. Odanın geleneksel 4. Kültür Sanat Gecesi'nde eczacılar meslekte yaşadıkları sorunları tiyatro ve müzikal gösterilerle dile getirdi. Zaman zaman güldüren zaman zaman da düşündüren skeçleriyle meslektaşlarına farklı bir gece yaşatan eczacılar gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Aydın Eczacı Odası tarafından 4 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale gelen Kültür ve Sanat Gecesi, Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirildi. Sağlık alanındaki maharetleri ile bilinen eczacılar gecede kültür ve sanat alanındaki maharetlerini de sergiledi. Oldukça renkli geçen gecede eczacılar bir yandan mesleki alanda yaşadıkları sorun ve sıkıntıları tiyatro gösterisi ile dile getirirken diğer yandan da meslektaşlarını dolu dolu bir gece yaşattılar.

Eczacıların yoğun ilgi gösterdiği gecede eczacılık camiasındaki kişilerden oluşan gruplar sadece ilaç alanında değil, tiyatro, modern dans gösterisi ve müzik alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Her geçen gün daha da zorlaşan ve sorunları artan Eczacılık mesleğini icra eden meslektaşlarının bu gecede bir yandan sorunlarını sanatsal bir şekilde dile getirirken diğer yandan da yılın yorgunluğunu attığını belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, gecede sahne alan herkese teşekkür etti. Geleneksel hale gelen Kültür ve Sanat Gecelerine olan ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Başkan Karaarslan, "Birçok meslek grubunda olduğu gibi Eczacılar meslek grubu olarak da hepimiz kendi küçük dünyamızda yaşıyoruz. Bazen bu dünyamızdan çıkmamız gerekiyor. Oda olarak 4 yıldır kültürel faaliyetler yapıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklere her geçen yıl katılım artıyor. Destek veren ve bu etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Geceye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Eczacı Odasının geçmişte 20 yıllık başkanlığını yapan Ayhan Süer Arda, Muğla Eczacı Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin, Muğla Eczacı Odasının eski başkanlarından İbrahim Ertürk'ün yanı sıra sağlık ve eczacılık camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Gecenin sonunda bu zamana kadar Aydın Eczacı Odasında görev yapan ve görev süreleri sona eren çalışanlara da teşekkür plaketi verildi.