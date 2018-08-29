EFAK depreme dikkat çekti

yıldönümünde vatandaşları bilgilendirdi.

Gönüllülük esasına dayalı olarak belediye personelinden kurulan EFAK ekibi 17 Ağustos Marmara depremini unutmadı. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer gönüllü ekipler ile birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda stant kuran EFAK üyeleri vatandaşları hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirdi. Belediye tarafından hazırlanan afet kitapçıklarını dağıtan EFAK üyeleri, herhangi bir afet anında yapılması gerekenleri anlattı. Aydın’ında deprem fay hattında bulunduğunu kaydeden EFAK ekibi, bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.