EFAK, Nazilli’de deprem tatbikatı düzenledi

Efeler Belediyesi bünyesinde kurulan ve gönüllü personellerden oluşan EFAK, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Nazilli Pirlibey Ortaokulu ve Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan gelen talep doğrultusunda deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikatlarda ilk olarak Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay tarafından öğretmen ve öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilendirmenin ardından hazırlanan deprem senaryosuna göre okullardan öğrenci tahliyesi yapılarak mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı.

Türk Kızılayı Aydın Şubesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen tatbikat sonunda öğrencilere afetsiz günler dileyen EFAK üyeleri günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek tatbikatı sonlandırdı.