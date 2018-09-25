EFAK üyeleri Balıkesir'deki tatbikata katıldı

Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma (EFAK) Ekibi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Deprem Tatbikatı'na katıldı.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü tarafından Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen deprem tatbikatı nefes kesti. Canlandıran senaryo çerçevesinde ekiplerin zamanında müdahalesi nefes keserken, EFAK üyesi 2 kişi de tatbikata gözlemci olarak katıldı. 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde düzenlenen tatbikata Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ekiplerin yanı sıra Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Rusya ve Almanya'dan da ekipler katıldı. Tatbikat için 4 katlı bina yıkılarak enkaz haline getirilirken ekipler, AFAD tarafından oluşturulan kriz merkezinden AYDES sistemine göre görev emirlerini alarak, "Enkazda Arama Kurtarma" ve "Kentsel Arama Kurtarma Dar Alanda Müdahale" çalışmalarını gerçekleştirdi.

EFAK üyelerinin tam donanımlı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediye bünyemizde kurulan EFAK ekibimizden 2 üyemiz gözlemci olarak katıldıkları tatbikatta gözlemledikleri olayları ve elde ettikleri bilgileri Aydın'a döndüklerinde diğer ekip arkadaşları ile paylaştılar. Bu bilgi paylaşımı EFAK'ın önümüzdeki dönemlerde yapacak olduğu çalışmalar da ışık tutmuş oldu. Ekibimizin tam donanımlı olması, herhangi bir afet anında eksiksiz olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.