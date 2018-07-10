Efeler, 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı ile sanata doydu

Uluslararası Sanat Çalıştayı’ düzenledi. 11 ülkeden 12’si yabancı, 9 farklı şehirden 13, 5 de yerel sanatçı olmak üzere toplamda 30 sanatçının katılım gösterdiği çalıştay, düzenlenen sergi ve gala yemeği ile son buldu.

Sanata ve sanatçıya önem veren Efeler Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uluslararası sanat çalıştayını bu yıl da sürdürdü. Sanat Danışmanlığı’nı Burak Erim’in yaptığı çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay da küratör görevini üstlendi. Resim ve baskı dallarında; Ukrayna, İngiltere, Makedonya, Fransa, Polonya başta olmak üzere 11 ayrı ülkeden ve ülkemizden toplamda 30 sanatçının katıldığı çalıştayda sanatçılar 5 gün boyunca Saklı Bahçe’de hünerlerini sergiledi. Sanat Çalıştayı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi ve ardından verilen gala yemeği ile final yaptı.

Sanatçıların eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Çalıştay Sanat Danışmanı Burak Erim, “Çalıştayımız sanatçılarımızın ortaya çıkarttığı birbirinden değerli 30 eser ile son buldu. Çok verimli bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Sergimiz yaklaşık bir ay kadar süre ile burada sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Eserler aynı zamanda diğer illeri de gezecek” dedi.

Sanata önem veren illerden birisinin de Aydın olduğunu kaydeden Çalıştayın Onur Konuğu Prof. Dr. Kıymet Giray, “Sanatı kazanmak, geleceği kazanmaktır. Efeler Belediyesi de düzenlediği sanat etkinlikleri ile büyük bir kazanç sağlıyor. Bu çalıştaylarda yapılan her resim yarın yapılacak olan bir müzenin temelini oluşturur” ifadelerini kullanarak sanata verdiği önemden dolayı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etti.

Resim sanatının insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Sanata olan ilgi bir medeniyet ölçüsüdür. Bu çalıştayımıza katılan tüm sanatçılarımıza ayrı ayrı emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, ortaya çıkarttıkları eserlerden dolayı tebrik ediyorum. Sergimizin de sanatsever yurttaşlarımız tarafından zevkle ziyaret edileceğine olan inancım ile tüm sanatseverleri sergimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın diğer özelliklerinin yanında sanatla da öne çıkan illerden biri olduğunu vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Aydın denilince sadece dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir memleket akla gelmemeli. Çünkü Aydın’da sanat ve kültür de var. Aydın kültürel potansiyeli çok yüksek olan bir ilimiz. Latmos Dağları’nda milattan önce 5 bin 500’lü yıllarda kayalara resmedilmiş örnekler bulabilirsiniz” şeklinde konuşarak Aydın’ın sanatsal anlamda varlığını göstermeye çalışan Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini keserek sergiyi gezen protokol üyeleri eserler ve sanatçılar ile tek tek ilgilenerek eserleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Öte yandan Bangladeşli Kazı Sahid, Başkan Özakcan’a çalıştay boyunca resmettiği portresini hediye etti.