Efeler ailesi iftarda buluştu

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Efeler Belediyesi iftar yemeklerini sürdürüyor. 51 mahallede 15 bin kişi ile iftar sofralarında buluşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Ramazan ayının 22’inci gününde belediye personeli ve aileleri ile bir araya geldi. Esra Kır Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine Başkan Özakcan başta olmak üzere, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Personeli ile birlikte orucunu açan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, iftar sonrasında yaptığı konuşmada özverili çalışmalarından dolayı tüm personeline teşekkür etti. Belediyenin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Başkan Özakcan, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 4 yıl içerisinde halkımızda büyük bir güven ve memnuniyet oluşturduğumuzun farkındayız. Bu süre zarfında Aydın ilimizin 9 ilçesinin nüfusu azalırken, Efeler ilçemizin nüfusu 7 bin artmıştır. Bu sadece doğumdan kaynaklanan bir artış olmamakla birlikte ilçemize büyük bir göç ve katılım var demektir. Demek ki Efeler ilçemiz yaşanılmak istenen bir ilçe, belediyemiz de takdir toplayan bir kurum. Tüm bu güzellikleri tabi ki tek başımıza değil, değerli personellerimiz ile, emekçilerimiz ile gerçekleştirdik. Tüm personelimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuşarak, belediye personelinin ve ailelerinin önümüzdeki hafta idrak edilecek olan bayramlarını kutladı.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından, ilahiler eşliğinde sema gösterisinin yapıldığı iftar yemeği hep bir ağızdan söylenen marşlar ile son buldu.