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16 Temmuz 2018 09:52

Efeler AK Parti 15 Temmuz şehitleri andı

AYDIN (İHA) – AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Efeler AK Parti 15 Temmuz şehitleri andı

16 Temmuz 2018 09:52


İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yaptığı açıklamada; “FETÖ, insanların yardım duygularını ve insani yardım organizasyonlarına olan güven duygularını zedeleyen bir ortam oluşturmuştur. FETÖ, Türkiye’nin 81 ilinde toplam 3 bin 257 dernek, vakıf ve şirket ile faaliyet yürütmüştür


Sonuç olarak diyebiliriz ki; emperyalizm, sömürgeciler ve oryantalistler 19.yy’da Osmanlı imparatorluğunu parçalar iken Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar ve Ermeniler gibi gayrimüslim azınlıklar üzerinden hareket ederek bizi parçalamaya ve yok etmeye çalışıyorlardı.


Bugün gelişen noktada ise durum daha vahimdir. Artık küresel güçler, neo işgalciler bizim kendi çocuklarımızı devşiriyorlar. El kaide, İŞİD, PKK VE FETÖ gibi terör örgütleri içlerinde yabancı unsurlar barındırsalar da içimizden eleman devşirmeye devam etmektedirler. Nitekim Reina’yı basan terörist ya da İstanbul Atatürk Havalimanını basan katiller veya 15 Temmuz’da kendi milletine bomba yağdıran taşeron hainler bizim coğrafyamızdan devşirilmiş kripto tiplerdir. FETÖ’ de bizim çocuklarımızı bizden çalmış ve onları vatansız, bayraksız ve milliyetsiz birer “mankurt” a dönüştürmüştür. Bu tehlike önümüzde dikkat etmemiz gereken en önemli ”Ulusal Güvenlik Sorunu” olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Çünkü bu “ezoterik örgüt“ bir ulusu devlet yapan, en stratejik kurumlar olan Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Mili Eğitim bakanlıklarını hedef almış, üstelik Emniyet, MİT ve Ordu’nun Personel ve İstihbarat Daire Başkanlığı gibi en stratejik birimlerini ele geçirmeye çalışarak bir ulusu, bir milleti devletsiz bırakmak istemiştir. Yapılması gereken ilk iş; ülkemizin, ekonomik, finansal ve doğal zenginlikleri başta olmak üzere özellikle insan kaynaklarımıza sahip çıkmaktır. Bugünün dünyasının modern işgaline karşı direnişin ilk ayağı budur ve biz bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde bir kez daha hainleri tüm yüreğimizle lanetliyoruz. Aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.




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