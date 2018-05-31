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31 Mayıs 2018 16:59

Efeler AK Parti, Cumhurbaşkanına destek için sıraya girdi

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu ve partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için bağış yaptı.

Efeler AK Parti, Cumhurbaşkanına destek için sıraya girdi

31 Mayıs 2018 16:59


AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yaptığı açıklamada; “Devletimizin, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin zafer ile taçlanacağı gün olacak olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, neferliği ile gurur duyduğumuz davamıza sahip çıkmak için AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımın seçim hesabına destek olmak istedik. Hep beraber şahlanan yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.




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