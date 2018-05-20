Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 09:52

Efeler AK Parti, evleri yanan Kaçmaz ailesine geçmiş olsun ziyareti

AYDIN (İHA) – AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesinde çıkan yangında evleri hasar gören Kaçmaz ailesini ziyaret etti.

Efeler AK Parti, evleri yanan Kaçmaz ailesine geçmiş olsun ziyareti

20 Mayıs 2018 09:52


Aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve olay hakkında bilgi alan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, “Tepecik Mahallemizde Erkan Kaçmaz’ın evinde bugün elektrik kontağından çıkan arıza sebebi ile yanarak, evde ciddi maddi hasar oluşmuştur. Bizde AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi olarak yangının meydana geldiği evimize Tepecik Mahalle Muhtarımız Mevlüt Yıldırım ile gelerek ailemize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Devletimizin ve Hükümetimizin bu durumda yanlarında olduklarını dile getirerek AFAD ve Efeler İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfına gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Biran önce gerekli desteğin kendilerine verilmesi noktasında girişimde bulunduk. Kaçmaz ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, Gerekli destekler konusunda takipçi olacağımızı beyan ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç