Efeler AK Parti, evleri yanan Kaçmaz ailesine geçmiş olsun ziyareti

Aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve olay hakkında bilgi alan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, “Tepecik Mahallemizde Erkan Kaçmaz’ın evinde bugün elektrik kontağından çıkan arıza sebebi ile yanarak, evde ciddi maddi hasar oluşmuştur. Bizde AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi olarak yangının meydana geldiği evimize Tepecik Mahalle Muhtarımız Mevlüt Yıldırım ile gelerek ailemize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Devletimizin ve Hükümetimizin bu durumda yanlarında olduklarını dile getirerek AFAD ve Efeler İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfına gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Biran önce gerekli desteğin kendilerine verilmesi noktasında girişimde bulunduk. Kaçmaz ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, Gerekli destekler konusunda takipçi olacağımızı beyan ediyorum” dedi.