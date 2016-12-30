Efeler AK Parti muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı, düzenlenen istişare toplantısında ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan ve muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında konuşan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, “Milli Mücadele ruhu ile hareket ederek yarınlar için güçlü bir sistem, güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi.



AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ise, “İnşallah Anayasa değişikliği Vatana Millete hayırlı olur. Yaptığımız çalışmaların tek bir gayesi var Muhtarlarımız sivil toplum kuruluşlarımı daire amirlerimiz için çözüm yollarını hızlandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından muhtarların daha rahat ortamda sorunlarını anlatabilmesi amacıyla toplantı basına kapatıldı. AK Parti İl Başkanı Özmen, basın mensuplarından uygulamayı anlayışla karşılamalarını isteyerek, “Basına açık yapılan toplantıda kimse derdini tam olarak anlatamıyor. Sorunları daha iyi öğrenebilmek için böyle bir yola başvurduk” dedi.