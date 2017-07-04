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04 Temmuz 2017 09:38

Efeler Belediye Meclisinden gazetecilere büyük kolaylık

Efeler Belediye Meclisi, muhabirlerin sağlıklı haber almalarının sağlanması için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek salonun en hakim noktasına basın masasını koydu.

Efeler Belediye Meclisinden gazetecilere büyük kolaylık

04 Temmuz 2017 09:38


Efeler Belediye Meclisi, toplantılarda basın mensupların gerek televizyon için görüntülü haber gerekse gazete için sağlıklı fotoğraf çekmelerin sağlıklı yapılması için meclis salonun en hakim noktasına “Basın” masasına yer verildiği, basının kurum ve kuruluşlar ile kamuoyu arasında özellikle iletişimde önemli bir değer olduğu belirtildi.


Aydın’ın Efeler İlçesi Belediye Meclisi Temmuz Ayı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Mesut Özakçan başkanlığında yapıldı.


Efeler Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan 6. maddede, Efeler ilçesin deki merkez mahallerde vatandaşların mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde gürültülü işletmelere yeni ruhsat vermemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip gürültülü işletmelerin ruhsat devri yapılmaması hususunun görüşülmesi ilgili komisyona havale edilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken gündeminde yer alan 18 madde de görüşülerek meclisin onayına sunuldu ve ilgili komisyonlara havale edilmesi oy çokluğuyla kabul edilerek karlaştırıldı.


Toplantı’da, bir sonraki Efeler Belediye Meclis Toplantısının 06 Temmuz 2017 tarihinde yapılması karara bağlandı.




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