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20 Haziran 2017 16:38

Efeler Belediye personeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Efeler Belediyesi, Ramazan ayının 24’üncü gününde belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Efeler Belediye personeli iftar yemeğinde bir araya geldi

20 Haziran 2017 16:38


Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Efeler Belediyesi iftar yemeklerini sürdürüyor. Mahallelerde verdiği iftar yemeklerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri, basın mensupları, muhtarlar ve engellilerin ardından Esra Kır Bahçesi’nde düzenlenen personel iftarına Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Seydi Koca, O. Derya Tıkır, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.


Personeli ile birlikte orucunu açan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, iftar sonrası yaptığı konuşmasında tüm belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Efeler Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını kaydeden Başkan Özakcan, “Yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Biz bir kamu kuruluşuyuz ama halkımızın oyları ile göreve gelen yöneticileriz. Bu yönü ile siz değerli personelimiz de halkımızın seçmiş olduğu yöneticilerin birer aynasısınız. Personelimizin güler yüzü ve çalışma azmi ile de halkımız belediyeye geldiğinde kendini diğer kamu kurumlarından farklı olarak, kendi evine gelmiş gibi hisseder. Birlikte geride bıraktığımız yıllar içerisinde yapılan anketler de halkımızın belediyemize olan güveni ve memnuniyeti yüksek oranlarda seyrediyor. Bu başarıyı sağlayan değerli personelimize teker teker minnet ve şükran duygularım ile teşekkür ediyorum. Ramazan-ı şerifinizi, Çarşamba günü akşamı idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’ni ve geliyor olan Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.


Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından semazen gösterisinin sunulduğu iftar yemeği, tasarruf müziği dinletisi ile son buldu.




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