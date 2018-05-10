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10 Mayıs 2018 09:34

Efeler Belediye Tiyatrosu Menemen’de alkışlandı

Efeler Belediye Tiyatrosu, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Menemen İnadına Tiyatro Festivali’nde ‘İpler Kimin Elinde’ adlı tiyatro oyunu ile sahne aldı.

Efeler Belediye Tiyatrosu Menemen’de alkışlandı

10 Mayıs 2018 09:34


Henüz genç bir topluluk olan "Efeler Belediye Tiyatrosu", kurulduğu 2017 Ocak ayından itibaren, 5 farklı oyunla kentteki gösterimlerinin yanı sıra; pek çok il, ilçe ve festivallerde de sahne alarak Efeler Belediyesi’nin parlayan yıldızı oldu.


‘Menemen İnadına Tiyatro Festivali’nde sahne alan İpler Kimin Elinde Oyunu, 500’ün üzerinde katılımcının yanında, ülke genelinden festivale katılan birçok Tiyatro Grubu ve Tiyatrocu tarafından da beğeniyle izlendi.


Oyun sonunda Festival Tertip Komitesi Başkanı ve Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler tarafından, İpler Kimin Elinde Oyun Yönetmeni ve Efeler Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Arkın Selek’e plaket, oyunculara da katılım belgeleri takdim edildi.




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