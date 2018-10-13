Efeler Belediye Tiyatrosu yeni sezona merhaba diyecek

Efeler Belediyesi bünyesindeki Efeler Belediye Tiyatrosu (EBT) yeni sezona 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' isimli oyun ile merhaba diyecek.

Sanata ve sanatçıya verdiği önem ve düzenlediği etkinlikler ile vatandaşlardan büyük takdir toplayan Efeler Belediyesi, yeni sezonda da sanatseverleri tiyatro ile buluşturmaya devam edecek. Yaz döneminde çeşitli il ve ilçelerdeki turne ve festivallerde sahne alan EBT, ünlü tiyatro yazarı Haldun Taner'in yazdığı 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunu ile yeni sezona perdelerini açmaya hazırlanıyor. 17 Ekim Çarşamba günü saat: 20.00'da Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda sahnelenecek olan oyun için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ücretsiz biletli olarak sahnelenecek olan oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler ise biletlerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden temin edebilecekler.

Efeler halkını sezon açılışına davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, "Bu tür sanatsal faaliyetler vatandaşlarımızın katılımları ile anlam buluyor, güzelleşiyor. Tüm vatandaşlarımızı oyunuza bekliyoruz" dedi.